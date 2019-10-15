Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth, Rachelle LeFevre, Izabela Vidovic, Frank Grillo, Omar Benson Miller yer alıyor.

Eski bir DEA ajanı ailesiyle birlikte çatışmalardan uzak, sessiz bir kasabaya taşınır. Her şey yolunda gibi görünürken kısa süre sonra burada da yerel uyuşturucu çeteleriyle karşı karşıya gelecektir. Yönetmenliğini Gary Fleder’ın üstlendiği film Chuck Logan’ın romanından Sylvester Stallone tarafından senaryolaştırıldı.