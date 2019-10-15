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15.10.2019 - 13:11 |

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gary Fleder'ın yer aldığı Sivil Cephe filmi aksiyon ve gerilim türünde sinemaya uyarlandı. ABD yapımı olan filmin oyuncu kadrosunda aksiyon ve gerilim filmlerinin vazgeçilmez ismi Jason Statham'da yer alıyor. Peki Sivil Cephe filmi oyuncuları kimler?

Sivil Cephe filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth, Rachelle LeFevre, Izabela Vidovic, Frank Grillo, Omar Benson Miller yer alıyor.

Eski bir DEA ajanı ailesiyle birlikte çatışmalardan uzak, sessiz bir kasabaya taşınır. Her şey yolunda gibi görünürken kısa süre sonra burada da yerel uyuşturucu çeteleriyle karşı karşıya gelecektir. Yönetmenliğini Gary Fleder’ın üstlendiği film Chuck Logan’ın romanından Sylvester Stallone tarafından senaryolaştırıldı.

 

Bakanlık duyurdu: 391 gözaltıİçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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