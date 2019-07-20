Sivil Cephe (Homefront) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Sivil Cephe (Homefront) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. 2013 yılında vizyona giren Sivli Cephe filminin yönetmen kolttuğunda Gary Fleder yer almaktadır. Başrollerinde Jason Statham, James Franco, ve Winona Ryder yer almaktadır. Peki Sivl Cephe filminin konusu nedir?

Homefront, 2013 yılında çıkmış olan Gary Fleder tarafından yönetilen Amerikan aksiyon filmidir. Chuck Logan'ın romanına dayandırılmıştır ve senaryosu Sylvester Stallone tarafından uyarlanmıştır. Film yıldızları ise Jason Statham, James Franco, Winona Ryder ve Kate Bosworth'dur. Film çekimlerine 1 Ekim 2012'de New Orleans çevresinde başlanmıştır.

Konusu

Phil Broker (Jason Statham) eski bir DEA ajanıdır. Motosikletçi çetesini çökertmek için gittiği yerde işler ters gider ve bu patronunun oğlunun hayatına mal olur. Bu yüzden bir bunalıma girer ve işini bırakır. Broker bu sıkıntılı hayattan bıkmıştır ve kurtulmaya karar vermiştir. Daha sonralarda 9 yaşındaki kızı Maddy'nin güvenliği için küçük, ıssız ve sakin bir kasabaya yerleşirler. Maddy, okulda kendisine bela olan çocuk ile kavga eder ve onu defeder. Bu olay Broker'ın yerel Meth uyuşturucu lideriyle doğrudan bir çatışma içine girmesini sağlayacaktır. Geçmişinde olan motosiklet çetelerinin de bu olaya katılması ile durum daha da karmaşık hale sarar. Broker sadece tek bir şey düşünür ve o da kızını korumaktır. Bunun için de elinden geleni yapmaya hazırdır.

Oyuncular

Jason Statham (Phil Broker)

James Franco (Morgan "Gator" Bodine)

Winona Ryder (Sheryl Marie Mott)

Kate Bosworth (Cassie Bodine Klum)

Chuck Zito (Danny "T" Turrie)

Frank Grillo (Cyrus Hanks)

Rachelle Lefevre (Susan Hetch)

Clancy Brown (Sheriff Keith Rodrigue)

Christa Campbell (Lydia)