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22.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Sivil polis aracıyla göçmen kaçakçılığı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, bazı kaçak göçmenlerin yasadışı yollarla Türkiye’ye girdiğini öğrendi.

Sivil polis aracıyla göçmen kaçakçılığı

Havalimanı emniyet birimlerinin de verdiği “3 polis şüpheli işlem yapıyor” bilgisi üzerine kaçak göçmenlerin, havalimanında görevli polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. sayesinde yurda kaçak giriş yaptığı belirlendi.

Kişi başı bin dolar

Takibe alınan şüpheli polislerin, daha çok Pakistan ve Bangladeşli kaçak göçmenleri yurda soktuğu ve transit bölgede bekleyen kaçak göçmenleri, 4’er, 5’erli gruplar halinde transit bölgeden çıkarıp, sivil polis otolarına bindirerek havalimanı dışına çıkardıkları tespit edildi. Aynı yöntemle, bir ayda 23 kaçak göçmeni yurda kaçak soktukları belirlenen polislerin her bir göçmenden bu iş için bin dolar aldıkları öne sürüldü. Çalışmaların devamında İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis memuru Çağrı K.’nın da bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportlara, sistem üzerinden ‘hayali giriş kaydı’ yaptığı tespit edildi.

Sahte pasaportlar

Gerçeğe aykırı olarak giriş mührü vurulan bu pasaportlardaki fotoğrafların söküldüğü ve farklı kişilerin fotoğraflarının eklendiği tespit edilen soruşturmada, kaçak göçmenlerin bu sahte pasaportlarla Avrupa’ya çıkış yaptıkları, pasaportları ise Ersin A. isimli bir kişinin temin ettiği belirlendi.

3 polis tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağrı K. (30) ile pasaportları temin eden Ersin A. (32) gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 3 polis tutuklanırken, Ersin A. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

 

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