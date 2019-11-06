Sivilce nasıl geçer? Sivilceye ne iyi gelir?

Cilt bezlerinin iltihaplanmasından ve kıl folikülleri olarak bilinen derideki küçük, dar kanallardan kaynaklı ve tıkanmış gözeneklerin sonucu gelişen sivilceler özekllikle ergenlikte büyük sorunlara neden oluyor. Bu problemele karşı karşıya kalanların zaman zaman yönelttiği soru ise "Sivilce nasıl geçer?" oluyor. İşte detaylar...

SİVİLCE (AKNE) OLUŞUMUNU TETİKLEYEN NEDENLER

Stres, yoğun tempolu çalışma, uykuda ve beslenmede düzensizlik sivilce oluşumunu tetikler. Sivilceleri sıkma yöntemi ciltte daha fazla sivilce oluşmasına sebep olabilir. Sivilce genellikle ergenlik döneminde görülür. Bu dönemde hormonların değişmesi ile beraber bazı kişilerde sivilce oluşumu gözlemlenir. Cilt üzerinde istenmeyen görünümler ortaya çıkarır. Yağlı yiyeceklerin çok fazla tüketilmesi sonucunda ise yağ bezleri ve dolayısıyla sivilce artışı gözlenir. Cilt üzerinde yağ bezlerinin büyümesi sonucunda sebum üretimi de fazlalaşır. Sebum üretimi çoğaldıkça ciltte kızarıklıklar meydana gelir ve istenmeyen görüntüler oluşur.

SİVİLCE (AKNE) İZLERİ

Akne bölgesinde doku zedelenmelerinden sonra yağ foliküllerinin ortaya çıkması ile oluşur. Çok derinde olduğundan dolayı çıplak gözle bakan bir kişi bu gözenekleri göremez. Yağlı bir cilt üzerinde oluşan sivilceler çoğunlukla uygun bir tedavi sürecinden sonra geçmektedir. Bazıları ise kalıcı izler bırakır. Bu izler patlatma sonrasında oluşan sıvının cilde yayılması sırasında oluşur. Bu nedenle ne olursa olsun cildinizde bir sivilce oluşumu gözlemlediğinizde patlatmamak gerektiğini unutmayalım. Her gün cilt temizliği yaparak sivilce oluşumunu az da olsa yok edebilir, istenmeyen görüntüleri ortadan kaldırabilirsiniz.

SİVİLCE (AKNE) TEDAVİ SÜRECİ

Akne tedavisinde süreç oldukça uzundur. 4- 6 ay kadar bir sürede tedavi tamamlanır. Bir cilt uzmanına gittiğinizde size gereken cilt tipine göre tedavi sürecini başlatır ve kontroller eşliğinde tedaviyi tamamlar. Akne tedavisini kendiniz çözemezsiniz. Uygulayacağınız yöntemler kalıcı izler bırakacağından dolayı uzman bir cilt hekimine başvurmanızda fayda vardır. Tedavi yöntemlerini sıralayacak olursak,

• Her gün sabah ve akşam olmak üzere cilt temizliğine önem veriniz. Cilt tipinize uygun kremler kullanınız.

• Tedavi sırasında cilt doktorunun vermiş olduğu ilaçları düzenli bir şekilde almaya özen gösteriniz.

• Gözenekler tıkalı olduğu için sivilceler yayılır, bu yüzden cilt tipine uygun peeling uygulamanızda fayda vardır.

• Hafif aknelerde krem ve çeşitli jeller ile uygulama yapılır.

• Orta şiddetli aknelerde ise ağız yolu ile alınan antibiyotikler de kullanılır. Düzenli ve dikkatli bir şekilde ilaçlar unutulmadan ve doktorun önerdiği dozda kullanılmalıdır.

• Hormonal aknelerde ise doğum kontrol hapları oldukça başarılıdır. Fakat bu da doktor kontrolünde alınmalıdır.