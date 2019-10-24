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24.10.2019 - 17:07 | | DHA

'Siyanür içip intihar edeceğim' dedi ama...

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna çıkan Mustafa U. (29), elindeki bıçakla boğazını hafif şekilde kesip, siyanür içerek intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince ikna edilemeyen Mustafa U., annesi Hamiyet U.'nun (70) bölgeye getirilmesiyle ikna edildi ve teslim oldu. AFAD ekiplerince evde yapılan aramada ise siyanüre rastlanmadı.

'Siyanür içip intihar edeceğim' dedi ama...
'Siyanür içip intihar edeceğim' dedi ama...
'Siyanür içip intihar edeceğim' dedi ama...
'Siyanür içip intihar edeceğim' dedi ama...
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Olay, saat 14.30 sıralarında Fesleğen Mahallesi 956 Sokak'ta meydana geldi. Uçucu ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa U., elinde bıçakla evinin balkonuna çıkıp, siyanür içerek yaşamına son vereceğini söyledi. Mustafa U.'nun söylediklerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis, elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan Mustafa U.'yu ikna etmeye çalışırken, bir yandan 4 katlı binada bulunan herkes dışarı çıkarıldı. Mustafa U., annesinin kendisini evden kovduğunu ve sığınacak başka yerinin olmadığını söyledi ardından elindeki bıçakla boğazını hafif şekilde kesti. Mustafa U.'nun annesi Hamiyet U.'nun Aile Sağlığı Merkezi'ne gittiği öğrenildi. Hamiyet U. polis tarafından olay yerine getirildi. Annesinin gelmesiyle ikna olan Mustafa U., elindeki bıçağı atıp, polise teslim oldu. Mustafa U., sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Mustafa U.'nun evden çıkarılmasından sonra AFAD ekipleri, özel kıyafetle eve girdi. Evin içinde, balkonda ve bahçede siyanür bulmak için cihazla arama yapan AFAD ekipleri, bir sonuca ulaşamadı. Hamiyet U., oğlunun uçucu ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, sürekli intihara kalkıştığını ve bunu da kendisini çok yorduğunu söyleyip, Mustafa U.'nun tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi.

 

 

 

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