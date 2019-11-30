MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Siyanür yasağı uygulanmaya başlandı
ABONE OL
30.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Siyanür yasağı uygulanmaya başlandı

Siyanürle intiharların ardından erişiminin kolay olması nedeniyle tartışma konusu haline gelen siyanür satışına yasak geldi.

Siyanür yasağı uygulanmaya başlandı

Yönetmelikte yapılan değişiklikle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı. Ayrıca siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için “son kullanıcı beyannamesi” bildirme zorunluluğu getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmelikte yaptığı değişiklik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına ilişkin düzenleme yapıldı.

Piyasada, internette yasak

Yapılan değişiklikle, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, “Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir” ifadesinin yer almasını sağlayacak.

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için
“son kullanıcı beyannamesi” bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için “son kullanıcı beyannamesi” doldurulacak.

 

 

29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

Şehitlere veda

Şehitlere veda

Hasan Pulur’u andık

Hasan Pulur’u andık

Korkutan artış!

Korkutan artış!

Sıradaki Haber