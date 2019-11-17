MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri‘Siyanür’e Meclis araştırması istemi
17.11.2019 - 07:50 | | BAHAR ATAKAN Ankara

‘Siyanür’e Meclis araştırması istemi

Son dönemde siyanür kullanarak hayata son verme yönteminin yaygınlaşması, gözleri bu tip zehirli kimyasalların internet satışına çevirirken, CHP ve İYİ Parti, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergelerle konuyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

‘Siyanür’e Meclis araştırması istemi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla verilen önergesinin gerekçesinde, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan siyanürün, internet üzerinden beyanla satın alınabildiği, bunun için yazılı yetki belgesi aranmadığı belirtildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de, TBMM’ye verdiği önerge ile “Siyanür ile satışı yasak ve kontrole tabi zehirli maddelere rahatlıkla ulaşımının engellenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını” teklif etti. 

Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Tarih yazan kadınlar

Tarih yazan kadınlar

Sıradaki Haber