‘Siyanür’e Meclis araştırması istemi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla verilen önergesinin gerekçesinde, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan siyanürün, internet üzerinden beyanla satın alınabildiği, bunun için yazılı yetki belgesi aranmadığı belirtildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de, TBMM’ye verdiği önerge ile “Siyanür ile satışı yasak ve kontrole tabi zehirli maddelere rahatlıkla ulaşımının engellenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını” teklif etti.