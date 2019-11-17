17.11.2019 - 07:50 | | BAHAR ATAKAN Ankara
‘Siyanür’e Meclis araştırması istemi
Son dönemde siyanür kullanarak hayata son verme yönteminin yaygınlaşması, gözleri bu tip zehirli kimyasalların internet satışına çevirirken, CHP ve İYİ Parti, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergelerle konuyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını talep etti.
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla verilen önergesinin gerekçesinde, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan siyanürün, internet üzerinden beyanla satın alınabildiği, bunun için yazılı yetki belgesi aranmadığı belirtildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de, TBMM’ye verdiği önerge ile “Siyanür ile satışı yasak ve kontrole tabi zehirli maddelere rahatlıkla ulaşımının engellenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını” teklif etti.
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