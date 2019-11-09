‘Siyanürü Oya vermiştir’

Kardeşlerin siyanür içerek intihar ettiği bildirilmişti. Kardeşlerin yakın arkadaşı Serpil Alkan, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bulunan cenazelerin kendisine teslim edilmesi için dilekçe verdi. Cenaze işlemleri için bir yakınlarının başvurmadığı kardeşleri kendisinin toprağa vermek istediğini söyleyen Alkan, Oya Yetişkin’in kendisine bu yönde vasiyeti olduğunu belirterek şu iddialarda bulundu:

‘Çok yakınıyordu’

“Oya 35 yıllık arkadaşımdı. Onunla ‘Çarliston Dansı Grubu’yla başlayan dostluğumuz vardı. En son 1.5 hafta önce görüşmüştük. Borçlardan yakınıyordu. Kardeşleri çalışmıyordu. Oya’nın abisi Yaşar iş bulamıyordu. Cüneyt ise asker kaçağıydı, hiç çalışmadı. Dışarı çıkmaya da korkuyordu. Evin yükü Oya’nın üzerindeydi. Zor durumda olduklarını anlatıyordu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ndeki modelistlikten 3 bin lira maaş alıyordu. Ona da haciz konulmuştu. Annesinden kalan ve kendi çektiği kredi borçları vardı. Üniversite tatil olunca 4 ay çalışamıyordu. Bana ‘Bunlar çalışmıyorlar, başıma bir şey gelse perişan olurlar. Ben ölürsem onlar da ölür’ demişti. Kardeşleri ölümü düşünmüyordu. Siyanürü Oya’nın verdiğinden eminim. Zaten kapıya da ‘siyanür var’ diye Oya yazmış, içeri girenlerin zarar görmemesi için.”