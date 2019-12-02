02.12.2019 - 15:31 | | DHA
Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan müdüre soruşturma
Çorum'da, sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı.
Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.