Şizofreni hakkında hiçbir şey bilmiyoruz

Türkiye’de 700 bin şizofreni hastası bulunurken, bu sorunla mücadele edenlerin en büyük sorunu toplumsal ön yargı. Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde, Türkiye’de ilk kez yapılan şizofreni algı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye çapında İstanbul başta olmak üzere 12 şehirde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, toplumudaki şizofreniye bağlı damgalama konusu büyük bir yara olmaya devam ediyor.



Araştırma sonuçları, toplumun yüzde 84’lük bir kesiminin şizofreni hastalarını toplumsal hayatta yakınında görmek istemediğini ve bu hastalığa kayıtsız olduğunu da ortaya koydu. Vatndaşın büyük bölümü şizofreni hastalarının öğretmenlik yapmasını istemediğini ifade ederken, şizofrenli bireyle kapı komşu olmak istemeyenler de çoğunluğu oluşturuyor. Araştırma sonuçlarına göre toplumun yüzde 46.7’lik kesimi şizofreni konusunda yapılacak bir şey olmadığına inanıyor. Yüzde 36.8’lik bir kesim ise şizofreni konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Sonuçlara göre ‘şizofreni hakkında bilgim var’ diyenlerin oranı yüzde 61. Toplumun şizofreniyi öğrendiği kaynaklar arasında, hekimlerin ve sağlık görevlilerinin oranı sadece yüzde 12 ile sınırlı. Araştırma sonuçlarına göre her 5 vatandaştan 1’i şizofreniye cinler veya büyünün neden olduğuna inanıyor. 4 kişiden 2’si ise bu konuda bir bilgisi olmadığını ifade ediyor. Toplumun sadece üçte biriş izofreniye cinler veya büyünün neden olmadığını net olarak ifade ediyor. Toplumun sadece 3’te 1’i ruh sağlığı merkezleri hakkında bilgi sahibi.



10 kişiden 1’i bulaşıcı sanıyor



Araştırmaya göre, ilk akla gelen ruhsal hastalıklar depresyon ve şizofreni. Depresyon, yüzde 98 ile en çok bilinen ruhsal hastalık olurken, en az bilinen ruhsal hastalık yüzde 29 ile Obsesif-Kompulsif bozukluk.



Çalışmaya katılanların sadece yüzde 37.8’i ruh sağlığı merkezleri hakkında bilgi sahibi iken yüzde 62.2’sinin herhangi bir bilgisi bulunmuyor.



Katılımcıların yüzde 34.8’i şizofreniyi hiçbir zaman iyileşmeyecek bir hastalık olarak görürken, yüzde 23.9’luk kesim şizofreninin tedavisinin olmadığını sanıyor. Yüzde 10.1’lik kesim ise şizofreniyi bulaşıcı bir hastalık sanıyor.