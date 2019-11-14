MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSkandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi
14.11.2019 - 23:55 | | AA

Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

Kayseri Valiliği'nce bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrenciye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin, ön inceleme ve disiplin soruşturması başlatıldığı, olaya karışan görevlilerin açığa alındığı bildirildi.

Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde zihinsel engelli bir öğrenciye kötü muamelede bulunmasına ilişkin görüntünün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "75.Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olaya ilişkin, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı yasaya göre, ön inceleme, 657 sayılı yasaya göre de disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladıEski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi olarak görevine başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı

Egemen Bağış, Prag büyükelçiliği görevine başladı

Sıradaki Haber