Slipknot’tan korku filmi

Her fırsatta korku filmlerine olan tutkusunu dile getiren Taylor, röportajın devamında da filmi için bir yapımcı arayışında olduğunu sözlerine ekledi. Senaryosu için 80’lerin korku perspektifini inceleyen Taylor, “Yapmak istediğim çok şey var. Bu da onlardan biriydi. Yazarken beni bile korkutan bir senaryoydu” dedi.