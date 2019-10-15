15.10.2019 - 18:43 | | DHA
SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.
Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti.
Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.
FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandıEdirne'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.