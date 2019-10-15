MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor
15.10.2019 - 18:43 | | DHA

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

SMO askerlerinin Kilis'ten Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor

Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti.

SMO askerlerinin Kilisten Şanlıurfaya hareketi sürüyor

Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

 

    FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandıEdirne'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pence ve Pompeo Türkiye'ye geliyor

    Pence ve Pompeo Türkiye'ye geliyor

    FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandı

    FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO'da Çakırbeyliler'e pusu!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO'da Çakırbeyliler'e pusu!

    Bu nasıl oyun! Başına bıçak saplandı

    Bu nasıl oyun! Başına bıçak saplandı

    Sıradaki Haber