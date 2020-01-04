MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi
ABONE OL
04.01.2020 - 14:15 | | DHA

Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

Çorum'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Güleser Gökgöz (77) ve oğlu Murat Gökgöz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sobadan zehirlenen anne-oğul, toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi Zafer 3'üncü Sokak’ta meydana geldi. Güleser ile oğlu Murat Gökgöz’den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede Güleser ve oğlu Murat Gökgöz’ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anne ve oğlu, Hacı Bektaşi Veli Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Palabıyık köyünde toprağa verildi.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber