MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSobaya onu dökünce hayatının şokunu yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'
09.11.2019 - 09:46 | | DHA

Sobaya onu dökünce hayatının şokunu yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Erzurum'da ateşi canlandırmak için arkadaşının sobaya döktüğü tinerle yanan Muhammet Haktan Turgut (17), hastanede tedaviye alındı. Yüzü sargıya alınan Turgut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sobaya onu dökünce hayatının şokunu yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy'de yaşayan Muhammet Haktan Turgut, arkadaşının, ateşi canlandırmak için sobaya döktüğü tinerle alevler içinde kaldı. Yüzü ve sağ elinde yanıklar oluşan Turgut, çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yanındaki 4 arkadaşının da hafif yaralandığını belirten Muhammet Haktan Turgut, "Köyde gençlerin oturacağı küçük bir yer yaptık. Hava soğuk olduğu için akşamları sobayı yakıyorduk. Sobanın daha gür yanması için arkadaşlardan biri tiner dökünce parlayan alevlerin arasında kaldık. Sobaya yakın olduğum için benim yüzüm ve elim yandı. Diğer 4 arkadaşımın sadece saçı ve kirpikleri zarar gördü. Çok korktuk. Tinerin parlaması ile birlikte oturduğumuz yer alevlerle kaplandı" diye konuştu.

Kimseden davacı olmadığını ifade eden Muhammet Haktan Turgut'un bir süre daha hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

MSB'den 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı...MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle video yayınladı. Atatürk fotoğraflarının ve Anıtkabir görüntülerinin yer aldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sobaya onu dökünce hayatının şokunu yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Sobaya onu dökünce hayatının şokunu yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Timuçin Esen Dr. House'u canlandıracak! Timuçin Esen kimdir?

Timuçin Esen Dr. House'u canlandıracak! Timuçin Esen kimdir?

İki gözü iki çeşme anlattı! 'Gece 3'te kocam bakınca...'

İki gözü iki çeşme anlattı! 'Gece 3'te kocam bakınca...'

Nene Hatun kimdir? Nene Hatun'un hayatı

Nene Hatun kimdir? Nene Hatun'un hayatı

Sıradaki Haber