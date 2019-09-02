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02.09.2019 - 23:08| İHA

Şoför kalp krizi geçirdi, araç su kanalına uçtu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sulama kanalına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Şoför kalp krizi geçirdi, araç su kanalına uçtu

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde meydana geldi. İddialara göre, 46 EM 006 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Arslaner (58), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Arslaner’le birlikte eşi Güler (59) ve kayınpederi Haydar (74) ile kayınvalidesi Zeynep Köse’nin (80)içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yaklaşık 200 metre ilerledi. Otomobil, yol kenarında yaklaşık 1 metre derinlikteki sulama kanalına girerek durabildi.

KALBİ DURDU

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Arslaner’in kalbinin durduğunu belirledi. Araçtan çıkarılan talihsiz sürücünün duran kalbi kalp masajı ile tekrar çalıştırıldı. Yaralılardan Güler Arslaner ile babası Haydar ve annesi Zeynep Köse Elbistan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan sürücü İsmail Arslaner ise Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Tekrar kalbi duran talihsiz sürücüyü hastanede yapılan hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. İsmail Arslaner’in cansız bedeni, otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu. Hastane önünde umutla bekleyen yakınları acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Tedavi süren diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şoför kalp krizi geçirdi, araç su kanalına uçtu


Kanala uçan otomobil, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şoför kalp krizi geçirdi, araç su kanalına uçtuKahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobilin sulama kanalına uçması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
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