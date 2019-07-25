ÅžofÃ¶r uyudu OrtalÄ±k savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼

Kaza, saat 07.00 sularÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ± ilÃ§esi Ã‡evreyolu Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ Cengiz B., Ä°stanbulâ€™dan Gaziantepâ€™e gitmek Ã¼zere aracÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±. Cam ÅŸiÅŸe ve Ã§eÅŸitli malzemeler taÅŸÄ±yan 27 EH 289 plakalÄ± TIR ile GÃ¶lbaÅŸÄ± Ã‡evreyolu HavalimanÄ± istikametinde gitmekte olan Cengiz B., iddiaya gÃ¶re direksiyon baÅŸÄ±nda uyudu.

Yoldan Ã§Ä±kan TIR bariyerlere Ã§arparak ters dÃ¶ndÃ¼. Ters dÃ¶nen TIR'dan Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran sÃ¼rÃ¼cÃ¼, kazanÄ±n etkisiyle ÅŸok yaÅŸadÄ±.

KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen trafik polisleri, yolun iki ÅŸeridini trafiÄŸe kapatarak yol Ã¼zerinde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.

Polis, kazaya iliÅŸkin inceleme baÅŸlattÄ±.Â