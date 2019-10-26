ÅžofÃ¶r uyuyakaldÄ±! Felaketten ÅŸans eseri dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Kaza, saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda, Antalya- MuÄŸla yolu Ã¼zerindeki KaraÃ§ulha Mahallesi'nde bulunan trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda meydana geldi. 7 Ä°ngiliz turisti havaalanÄ±na gÃ¶tÃ¼ren 07 SEG 50 plakalÄ± minibÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ali A.,Â iddiaya gÃ¶re, uyuya kaldÄ±. Bunun Ã¼zerinek kontrolden Ã§Ä±kan minibÃ¼s, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen 4 otomobile Ã§arptÄ±.Â

5 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinden Mustafa YÃ¼ksel aÄŸÄ±r yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renler durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. YaralÄ± YÃ¼ksel, saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. MinibÃ¼steki turistler ise bir sÃ¼re sonra olay yerine gelen baÅŸka bir minibÃ¼sle havalimanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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