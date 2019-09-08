08.09.2019 - 06:03| İHA
'Şoförüm' dedi, ambulansı kaçırdı
Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs, polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta getiren bir ambulans, hastane önünde park halinde iken 'aracın şoförüyüm' diye yanına gelen bir kişi tarafından kaçırıldı.
Gerçek şoförün dışarı çıkmasıyla olay ortaya çıkarken, polis şahsı yakalamak için harekete geçti. Sirenleri ve arka kapısı açık bir şekilde seyir halinde olan ambulansı, Serbest Bölge otoban gişelerinde durduruldu. Kimliği açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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