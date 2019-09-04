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04.09.2019 - 09:27| DHA

Soğan çuvallarının altından çıktı! Tam 4 bin paket

Van’da, jandarmanın yol kontrolünde, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Soğan çuvallarının altından çıktı! Tam 4 bin paket

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinden Erciş'e araçla kaçak sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine sürücü takibe alındı. Salmanağa Mahallesi'nde, sürücüsü durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. 

 

 

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