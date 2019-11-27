MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSoğuk kanlı katil!
27.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Soğuk kanlı katil!

Soğuk kanlı katil!

Ankara Mamak’ta 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla evini terk ederek boşanma davası açan eşi Döndü Şengül’ü (41) sokak ortasında öldüren Şükrü Şengül’ün, yargılandığı davada itirafı kan dondurdu. Sanık Şengül, “Bana, ‘lekeyi temizle temizleyebilirsen temizle’ dedi. Ben de hakkını verdim. Onu öldürdüm” sözlerini kullandı. Şengül ailesi avukatlarından Neslihan Ceylan ise, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinsel istismar davasında alınan raporlarda sanığın suçunun sabit olduğunun belirtildiğini söyledi.

Duruşmaya sanığın tanığı olarak gelen İ.Y., Şengül’ün kahvaltı yaptıkları sırada kendisine eşini vurduğunu söylediğini belirterek, “Ücret karşılığında çiftliğimde, benim hayvanlarımın bakımına geldi. Bana sanık olayı sonrasında anlattı. ‘Baba vurdum’ dedi. ‘Neyi vurdun’ dedim. ‘Karımı vurdum’ dedi. Olay yerine gittiğini, pusu kurduğunu ve eşini vurduğunu söyledi” diye konuştu.

27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem27 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İBB'de işten çıkarılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca...

Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal...

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Sıradaki Haber