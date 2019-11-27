Soğuk kanlı katil!

Ankara Mamak’ta 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla evini terk ederek boşanma davası açan eşi Döndü Şengül’ü (41) sokak ortasında öldüren Şükrü Şengül’ün, yargılandığı davada itirafı kan dondurdu. Sanık Şengül, “Bana, ‘lekeyi temizle temizleyebilirsen temizle’ dedi. Ben de hakkını verdim. Onu öldürdüm” sözlerini kullandı. Şengül ailesi avukatlarından Neslihan Ceylan ise, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinsel istismar davasında alınan raporlarda sanığın suçunun sabit olduğunun belirtildiğini söyledi.

Duruşmaya sanığın tanığı olarak gelen İ.Y., Şengül’ün kahvaltı yaptıkları sırada kendisine eşini vurduğunu söylediğini belirterek, “Ücret karşılığında çiftliğimde, benim hayvanlarımın bakımına geldi. Bana sanık olayı sonrasında anlattı. ‘Baba vurdum’ dedi. ‘Neyi vurdun’ dedim. ‘Karımı vurdum’ dedi. Olay yerine gittiğini, pusu kurduğunu ve eşini vurduğunu söyledi” diye konuştu.