06.11.2019 - 16:49 |
ŞOK 6-12 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK haftanın indirimli ürünleri
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Çarşamba günleri yayımlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda o hafta içerisinde satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi yayımlanıyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte bere atkı eldiven gibi eşyalar uzuvlarımızı sıcak tutmamızı sağlıyor. Peki ŞOK 6-12 Kasım aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler yer alıyor?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarının yakından takip ettiği market indirimleri her hafta yeni ürünler ile devam ediyor. Kış aylarına kısa bir süre kalan ŞOK marketlerinde boyunluk, atkı, bere, şal, terlik ve çorap gibi sezon ihtiyaçları satışa sunuldu. ŞOK mağazalarında kışlık ürünlerin yanı sıra aktüel ürünler kataloğunda pedler, bebek bezleri, şampuanlar ve canlı çiçekler satışa sunuluyor. İşte 6-12 Kasım tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...