ŞOK 6-12 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK haftanın indirimli ürünleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarının yakından takip ettiği market indirimleri her hafta yeni ürünler ile devam ediyor. Kış aylarına kısa bir süre kalan ŞOK marketlerinde boyunluk, atkı, bere, şal, terlik ve çorap gibi sezon ihtiyaçları satışa sunuldu. ŞOK mağazalarında kışlık ürünlerin yanı sıra aktüel ürünler kataloğunda pedler, bebek bezleri, şampuanlar ve canlı çiçekler satışa sunuluyor. İşte 6-12 Kasım tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...



