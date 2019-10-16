16.10.2019 - 11:40 |
Şok Aktüel ürünler kataloğu! 16-22 Ekim ŞOK aküel ürünler
Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren satışa çıkarılacak olan fırsat ürünleri arasında Bebek bezi, tuvalet kağıdı, diş fırçası, Şampuan seti yumuşatıcı, tencere ve ısıtıcı gibi birçok alternatif yer alıyor. Şok aktüel ürünler listesinde bu hafta neler olduğunu merak eden alışveriş severler için liste yayımlandı. İşte 16-22 Ekim tarihlerinde Şok marketlerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...
Şok aktüel ürünler listesi yayımlandı. Her hafta düzenlenen aktüel ürün kampanyaları ile özellikle ev ekonomisine destek olan ev hanımlarını mağazalarına çekmeye çalışan birçok market kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Şok market'de vbu kapsamda mağazalarında sürekli satışa olmayan haftanın aktüel ürünlerinin listesini paylaştı. Peki Şok Aktüel ürünler listesinde neler yer alıyor?