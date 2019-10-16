Şok Aktüel ürünler kataloğu! 16-22 Ekim ŞOK aküel ürünler

Şok aktüel ürünler listesi yayımlandı. Her hafta düzenlenen aktüel ürün kampanyaları ile özellikle ev ekonomisine destek olan ev hanımlarını mağazalarına çekmeye çalışan birçok market kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Şok market'de vbu kapsamda mağazalarında sürekli satışa olmayan haftanın aktüel ürünlerinin listesini paylaştı. Peki Şok Aktüel ürünler listesinde neler yer alıyor?



