ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 19-22 Şok hafta sonu fırsatları

Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Şok aktüel ürünler listesinde satışa sunulan ürünler 22 Ekim Salı gününe kadar satışa sunulmaya devam edecek. Şok aktüel ürünler listesinin yanı sıra haftasonundan itibaren Şok mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler listesi de yayımlandı. İşte 19 Ekim'den itibaren Şok mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi....





ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI