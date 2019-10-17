17.10.2019 - 13:15 |
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 19-22 Şok hafta sonu fırsatları
Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16-22 Ekim tarihleri arasında Şok market mağazalarında olacak aktüel ürünlerin yanı sıra hafta sonunda gerçekleştirilecek ürünlerin listesi de yayımlandı. Şok aktüel ürünler listesinde Şampuan,TV, Elektrikli Izgara, Bluetooth Hoparlör, Terlik ve çocuklar için oyuncak çeşitleri yer alıyor. İşte Şok marketlerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi....
Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Şok aktüel ürünler listesinde satışa sunulan ürünler 22 Ekim Salı gününe kadar satışa sunulmaya devam edecek. Şok aktüel ürünler listesinin yanı sıra haftasonundan itibaren Şok mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler listesi de yayımlandı. İşte 19 Ekim'den itibaren Şok mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi....
ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI