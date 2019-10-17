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17.10.2019 - 13:15 |

ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 19-22 Şok hafta sonu fırsatları

Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16-22 Ekim tarihleri arasında Şok market mağazalarında olacak aktüel ürünlerin yanı sıra hafta sonunda gerçekleştirilecek ürünlerin listesi de yayımlandı. Şok aktüel ürünler listesinde Şampuan,TV, Elektrikli Izgara, Bluetooth Hoparlör, Terlik ve çocuklar için oyuncak çeşitleri yer alıyor. İşte Şok marketlerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi....

ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 19-22 Şok hafta sonu fırsatları

Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16 Ekim Çarşamba günü yayımlanan Şok aktüel ürünler listesinde satışa sunulan ürünler 22 Ekim Salı gününe kadar satışa sunulmaya devam edecek. Şok aktüel ürünler listesinin yanı sıra haftasonundan itibaren Şok mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler listesi de yayımlandı. İşte 19 Ekim'den itibaren Şok mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi....

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19-22 Şok hafta sonu fırsatları

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19-22 Şok hafta sonu fırsatları

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19-22 Şok hafta sonu fırsatları

Resulayn'da YPG/PKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldıResulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.
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