Şok aktüel ürünler kataloğu | 23-29 Ekim Şok indirimli ürünler listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulan ve 29 Ekim tarihine kadar satışta kalacak olan indirimli ürünler listesini sizler için derledik. ŞOK aktüel ürünlerin yanı sıra hafta sonu fırsatlarında aracınız için faydalı olabilecek onlarca ürün bu hafta sonu itibariyle satışa sunulacak.

Antifirizli cam suyu, Radyatör antifirizi, Oto cam sileceği, Araç içi süpürge, Kompresör, Akü takviye kablosu gibi birçok ürün yer alıyor.







