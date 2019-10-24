24.10.2019 - 12:52 |
Şok aktüel ürünler kataloğu | 23-29 Ekim Şok indirimli ürünler listesi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK mağazalarında 23 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulan ve 29 Ekim tarihine kadar satışı devam edecek olan aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün yer alıyor. Evin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra hafta sonu fırsatları olarak satışa sunulacak olan katalog içerisinde arabanız için gerekli olan birçok ürün bulunuyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 23 Ekim tarihinden itibaren satışa sunulan ve 29 Ekim tarihine kadar satışta kalacak olan indirimli ürünler listesini sizler için derledik. ŞOK aktüel ürünlerin yanı sıra hafta sonu fırsatlarında aracınız için faydalı olabilecek onlarca ürün bu hafta sonu itibariyle satışa sunulacak.
Antifirizli cam suyu, Radyatör antifirizi, Oto cam sileceği, Araç içi süpürge, Kompresör, Akü takviye kablosu gibi birçok ürün yer alıyor.