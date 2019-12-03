MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ABONE OL
03.12.2019 - 13:02 |

ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 4 Aralık Çarşamba günü ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimli ürünler listesinde bu hafta yastıktan yorgana, kadın pijama takımından kadın panço'ya kadar birçok ürün yer alıyor. İşte ŞOK aktüel mağazalarında 4 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler sunan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yastık, yorgan, Erkek Bot, Terlik, Ev Patiği, Pijama takımı gibi birçok ürün bulunuyor. Kış ayının başlaması ile birlikte hava sıcaklıklarında yaşananacak gözle görülür düşüş giyinme alışkanlıklarını da değiştirecek. Kış aylarının vazgeçilmezi olan atkı bere ve eldiven gibi ürünlerde 4 Aralık'tan itibaren ŞOK mağazalarında satışa çıkacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav giriş yerleri (belgesi) erkenden açıklandı! Sınav ne zaman?

AÖL sınav giriş yerleri (belgesi) erkenden açıklandı! Sınav ne zaman?

Otomobil sürerken infaz edildi!

Otomobil sürerken infaz edildi!

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Sıradaki Haber