ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler sunan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yastık, yorgan, Erkek Bot, Terlik, Ev Patiği, Pijama takımı gibi birçok ürün bulunuyor. Kış ayının başlaması ile birlikte hava sıcaklıklarında yaşananacak gözle görülür düşüş giyinme alışkanlıklarını da değiştirecek. Kış aylarının vazgeçilmezi olan atkı bere ve eldiven gibi ürünlerde 4 Aralık'tan itibaren ŞOK mağazalarında satışa çıkacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



