03.12.2019 - 13:02 |
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 4-10 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 4 Aralık Çarşamba günü ŞOK mağazalarında satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın indirimli ürünler listesinde bu hafta yastıktan yorgana, kadın pijama takımından kadın panço'ya kadar birçok ürün yer alıyor. İşte ŞOK aktüel mağazalarında 4 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünler listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler sunan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yastık, yorgan, Erkek Bot, Terlik, Ev Patiği, Pijama takımı gibi birçok ürün bulunuyor. Kış ayının başlaması ile birlikte hava sıcaklıklarında yaşananacak gözle görülür düşüş giyinme alışkanlıklarını da değiştirecek. Kış aylarının vazgeçilmezi olan atkı bere ve eldiven gibi ürünlerde 4 Aralık'tan itibaren ŞOK mağazalarında satışa çıkacak.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU