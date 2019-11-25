ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta satÄ±ÅŸa sunulan ve sÃ¼rekli olarak ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda yer almayan Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda Televizyon, Dikey SÃ¼pÃ¼rge, SaÃ§ Kurutma Makinesi, Plastik Ã¼rÃ¼nler, ÃœtÃ¼ MasasÄ±, Merdiven ve BaskÃ¼l gibi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda 27 KasÄ±m'da satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

27 KASIM - 3 ARALIK ÅžOK AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU

Â