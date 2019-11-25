ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

25.11.2019 - 14:57 |
ÅžOK aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktüel ürünler kataloÄŸu
ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k tarihlerinde ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda TV, SaÃ§ Kurutma Makinesi, Dikey SÃ¼pÃ¼rge, Merdiven, ÃœtÃ¼ MasasÄ±, Ã‡amaÅŸÄ±r kurutmalÄ±ÄŸÄ± askÄ±lÄ±k, baskÃ¼l gibi Ã¼rÃ¼nlerin yanÄ± sÄ±ra Deterjan, deodorant ve diÅŸ macunu gibi temizlik Ã¼rÃ¼nleri de yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte 27 KasÄ±m'dan itibaren ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesi
ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta satÄ±ÅŸa sunulan ve sÃ¼rekli olarak ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda yer almayan Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda Televizyon, Dikey SÃ¼pÃ¼rge, SaÃ§ Kurutma Makinesi, Plastik Ã¼rÃ¼nler, ÃœtÃ¼ MasasÄ±, Merdiven ve BaskÃ¼l gibi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda 27 KasÄ±m'da satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...
27 KASIM - 3 ARALIK ÅžOK AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU
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