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25.11.2019 - 14:57 |

ÅžOK aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktüel ürünler kataloÄŸu

ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k tarihlerinde ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda TV, SaÃ§ Kurutma Makinesi, Dikey SÃ¼pÃ¼rge, Merdiven, ÃœtÃ¼ MasasÄ±, Ã‡amaÅŸÄ±r kurutmalÄ±ÄŸÄ± askÄ±lÄ±k, baskÃ¼l gibi Ã¼rÃ¼nlerin yanÄ± sÄ±ra Deterjan, deodorant ve diÅŸ macunu gibi temizlik Ã¼rÃ¼nleri de yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte 27 KasÄ±m'dan itibaren ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesi

ÅžOK aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktüel ürünler kataloÄŸu

ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta satÄ±ÅŸa sunulan ve sÃ¼rekli olarak ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda yer almayan Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda Televizyon, Dikey SÃ¼pÃ¼rge, SaÃ§ Kurutma Makinesi, Plastik Ã¼rÃ¼nler, ÃœtÃ¼ MasasÄ±, Merdiven ve BaskÃ¼l gibi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte ÅžOK maÄŸazalarÄ±nda 27 KasÄ±m'da satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

27 KASIM - 3 ARALIK ÅžOK AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU

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ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

ÅžOK aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± ÅžOK 27 KasÄ±m- 3 AralÄ±k aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu

ZÄ±pkÄ±nla 4 kiloluk sinariti avladÄ±Çanakkale BoÄŸazÄ±'nda avladÄ±ÄŸÄ± büyük balÄ±klarla tanÄ±na dalgÄ±ç Müjdat Turan (46), trofe avÄ± için zÄ±pkÄ±n ile yaptÄ±ÄŸÄ± dalÄ±ÅŸta 4 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda sinarit avladÄ±.
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