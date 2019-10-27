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27.10.2019 - 11:46 | | DHA

Şok görüntü! Bu halde bulundu

Kağıthane'de evlerinin balkonunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen kişi, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. 6 metre yükseklikten sokakta park halindeki bir aracın üzerine düşen kişinin omuriliğinin çatladığı öğrenildi.

Şok görüntü! Bu halde bulundu
Şok görüntü! Bu halde bulundu
Şok görüntü! Bu halde bulundu
Şok görüntü! Bu halde bulundu
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Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 21 yaşındaki Maksat K., evinde otururken balkon tarafından gelen bir kedi sesi duydu. Balkona çıkan Maksat K., bir yavru kedinin çamaşır asılan direkte mahsur kaldığını gördü. Kediyi kurtarmak için balkon demirlerine çıkan Maksat K., bir anda dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten sokak üzerinde park halindeki panelvanın üzerine sırt üstü düşen Maksat K., ağır şekilde yaralandı.

Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz gencin omuriliğinin çatladığı belirlendi.

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