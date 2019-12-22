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22.12.2019 - 12:44 | | AA

Şok görüntü! İstanbul'da lodos çatıyı uçurdu

Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Şok görüntü! İstanbul'da lodos çatıyı uçurdu
Şok görüntü! İstanbul'da lodos çatıyı uçurdu
Şok görüntü! İstanbul'da lodos çatıyı uçurdu
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Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

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Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Şok görüntü İstanbulda lodos çatıyı uçurdu

 

Faciadan son anda kurtuldular! Baba o anları anlattıİstanbul'da, 15 aylık oğluyla birlikte bakkala giderken, lodos nedeniyle düşen profil çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Burak Aşçı, o anları anlattı.
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