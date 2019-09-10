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10.09.2019 - 12:06

Şok market 11-17 Eylül indirimli ürünler | Şok okul malzemeleri

Marketlerin fırsat ürünlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, arayışa koyuldu. Şok Market fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyenler, hangi ürünlerin ne kadar fiyat olduğunu araştırıyor. İşte Şok marketlerinde 11-17 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan ve içerisinde her evin ihtiyaçlarıyla birlikte, Şok okul malzemelerinin de bulunduğu fırsat ürünleri...

Şok market 11-17 Eylül indirimli ürünler | Şok okul malzemeleri

Şok market, aktüel ürünlerini yayınladı. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarına göre Şok market aktüel ürünlerine yoğunluk göstermeye başladı. 11- Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan Şok market fırsat ürünleri, 17 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli olacak. İşte 11-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Şok market fırsat ürünleri...

ŞOK MARKET FIRSAT ÜRÜNLERİ

Şok market 11-17 Eylül indirimli ürünler | Şok okul malzemeleri

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2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemiABD'de 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, iki günlük ayrılıktan sonra buluştu. Maxwell?in babası tarafından sosyal medyada yayınlanan buluşma videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi yarattı.
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