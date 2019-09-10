10.09.2019 - 12:06
Şok market 11-17 Eylül indirimli ürünler | Şok okul malzemeleri
Marketlerin fırsat ürünlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, arayışa koyuldu. Şok Market fırsat ürünlerinden yararlanmak isteyenler, hangi ürünlerin ne kadar fiyat olduğunu araştırıyor. İşte Şok marketlerinde 11-17 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olan ve içerisinde her evin ihtiyaçlarıyla birlikte, Şok okul malzemelerinin de bulunduğu fırsat ürünleri...
Şok market, aktüel ürünlerini yayınladı. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarına göre Şok market aktüel ürünlerine yoğunluk göstermeye başladı. 11- Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan Şok market fırsat ürünleri, 17 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli olacak. İşte 11-17 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Şok market fırsat ürünleri...
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