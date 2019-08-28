MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSokak arasında yanına yaklaştı! Kabus gibi...
28.08.2019 - 08:30

Sokak arasında yanına yaklaştı! Kabus gibi...

Gülcan Özgül evine dönerken Emre Dalkılıç tarafından zorla ıssız bir yere götürülmek istendi. Dalkılıç, vatandaşlarca yakalanıp linç edilmek istendi.

Sokak arasında yanına yaklaştı! Kabus gibi...

İzmir'in Urla ilçesinde bir çocuk annesi Gülcan Özgül'ü işten eve döndüğü sırada, sokak arasında sıkıştırdıktan sonra ağzını kapatıp tehdit ederek ıssız bir yere götürmek isteyen Emre Dalkılıç, mahalle sakinlerinin son anda yetişmesi ile yakalandı.

Genç kadın kurtulurken, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen zanlı Emre Dalkılıç, kısa sürede olay yerine gelen Urla Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden hızla uzaklaştırılan ve emniyete götürülen zanlı Emre Dalkılıç çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Yeniasır)

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü!Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Taksim Meydanı'ndaki demir parmaklıklara takılan asma kilitler ilgi çekiyor. Anıt çevresindeki demir parmaklıklara asılan asma kilitler, Paris’te aşıklar köprüsündeki demir korkuluklara takılan asma kilitleri hatırlatıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Diyarbakır! Kafasındaki karpuzla metrelerce yürüdü

Yer: Diyarbakır! Kafasındaki karpuzla metrelerce yürüdü

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanıyor! sonuc.ösym.gov.tr üzerinden duyurulacak

KPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanıyor! sonuc.ösym.gov.tr üzerinden duyurulacak

İstanbul'da yürüyen genç kadın dehşeti yaşadı

İstanbul'da yürüyen genç kadın dehşeti yaşadı

Maltepe’de 3 hırsız 80 bin liralık et çaldı!

Maltepe’de 3 hırsız 80 bin liralık et çaldı!

Sıradaki Haber