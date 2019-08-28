Sokak arasında yanına yaklaştı! Kabus gibi...

İzmir'in Urla ilçesinde bir çocuk annesi Gülcan Özgül'ü işten eve döndüğü sırada, sokak arasında sıkıştırdıktan sonra ağzını kapatıp tehdit ederek ıssız bir yere götürmek isteyen Emre Dalkılıç, mahalle sakinlerinin son anda yetişmesi ile yakalandı.

Genç kadın kurtulurken, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen zanlı Emre Dalkılıç, kısa sürede olay yerine gelen Urla Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden hızla uzaklaştırılan ve emniyete götürülen zanlı Emre Dalkılıç çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Yeniasır)