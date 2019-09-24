Sokak isminin değiştirilmesi için imza toplayanlara tepki...

Milli Mücadele kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden'in lakabının verildiği ‘Üsteğmen Kara Fatma Sokağı’nın isminin değiştirilmesi için bazı kesimlerce imza toplanması, Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş’ın tepkisine neden oldu. Bektaş’a, bazı STK temsilcileri de destek verdi.

"Milli mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma" kitabının da yazarı olan Bektaş, Üsteğmen Kara Fatma Sokağı'na gelerek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bektaş, şöyle konuştu:

"Belirtilen sokak, Üsteğmen Kara Fatma’nın 20 yıldan fazla yaşadığı ve vefat ettiği sokak. Bu sokaktan geçen insanların ‘Kara Fatma’ isminden rahatsızlık duymaları sonucu Beyoğlu Belediyesini telefonla arayarak, bu ismin kaldırılması istenmiş. Üsteğmen Kara Fatma’yı ve milli mücadelenin kahraman kadınlarını araştıran bir kadın olarak ben bu durumdan dolayı çok üzüldüm.” Üsteğmen Fatma Seher Erden'in Milli Mücadele’de büyük fedakarlıklarda bulunduğunu hatırlatan Bektaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Hem bu sokakta yaşamış hem de milli mücadelede canıyla, evlatlarıyla bütün fedakarlıkları yapmış, bütün zorluklara ran her yurdu cephe cephe gezen bu kahraman kadının isminin kaldırılmasını düşünmek bile beni son derece rahatsız etti. Kahraman kadına yapılan saygısızlığı, bir kadın, bir yazar ve bir anne olarak kabul etmiyorum.” Son zamanlarda 30’un üzerinde kişinin, belirtilen sokağın isminin değişmesi için belediyeye başvuruda bulunduğunu aktaran Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı: “O, Üsteğmen Kara Fatma olmadan önce Mustafa Kemal Atatürk’ten görev emri almak için İstanbul’dan Sivas’a gitmiş, büyük fedakarlıkta bulunmuş. Atatürk’ün, onun gözünün karalığından dolayı ona kara Fatma dediğini unutmamamız lazım.” Beyoğlu Belediyesi yetkilileri ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağın isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını söylediler.