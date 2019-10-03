MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı
03.10.2019 - 18:16 | | DHA

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan, ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları da durdurulan 5 katlı tarihi binanın bulunduğu sokak kapatıldı.

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

Binanın kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlenirken, sokakta esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.

Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve çökme tehlikesine karşın boşaltılan 5 katlı tarihi binadaki güçlendirme çalışmalarına dün ara verildi.

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı



Ardından yapılan incelemede binanın, kolonlarında çatlamalar ve kayma olduğu belirlendi. Bunun üzerine sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu ekiplerinin binaya ilişkin çalışmaları sürerken, sokaktaki esnaf dükkanlarını boşaltmaya başladı.

Babaannesini altınları için boğarak öldürdüUşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da operasyon! Tam 6 ton...

İstanbul'da operasyon! Tam 6 ton...

Son dakika | MSB açıkladı! Yerle bir edildi...

Son dakika | MSB açıkladı! Yerle bir edildi...

Kuzey Ege'de operasyonda operasyonlar: 215 düzensiz göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de operasyonda operasyonlar: 215 düzensiz göçmen yakalandı

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

Sokak kapatıldı, dükkanlar boşaltıldı

Sıradaki Haber