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21.08.2019 - 16:12| DHA

Sokak köpeğine işkence iddiası! Bu halde bulundu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, başına plastik bidon geçirilip, vücudunda sigara söndürülen sokak köpeği, ölü bulundu.

Sokak köpeğine işkence iddiası! Bu halde bulundu

Askeritepe Mahallesi'nde bir sokak köpeği, başına bidon geçirilmiş ve üzerinde sigara söndürülmüş halde ölü bulundu. Köpeği bulan Anadolu Sokak Hayvanlarını Koruma Federasyonu Kozlu İlçe Temsilcisi Tuğba Avcı, durumu Kozlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alırken, Avcı, "Köpek belediye tarafından yaptırılan hayvan barınağı inşaatının yakınına bırakılmış. Köpeğin cesedini görünce çok üzüldük. Köpeğin üzerinde sigara söndürülmüş. Bir an önce cezai işlem yapılabilecek yasaların çıkmasını istiyorum. İnsanların hayvanlara karşı bakış acısını ancak caydırıcı cezalarla değiştirebiliriz diye düşünüyorum" dedi.

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