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21.07.2019 - 17:35| İHA

Sokak ortasında kız kardeşini bıçakladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı kız kardeşini sokak artasında bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı.

Sokak ortasında kız kardeşini bıçakladı
Sokak ortasında kız kardeşini bıçakladı
Sokak ortasında kız kardeşini bıçakladı
Sokak ortasında kız kardeşini bıçakladı
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Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 711 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.O. ve İ.O. kardeşler arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan İ.O. kız kardeşini bacağından bıçakladı. S.O. kanlar içinde kalırken, İ.O. olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.O. hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

Olay yerinde tedavi edilen S.O, şikayetçi olmadığını söylerken, polis ekipleri İ.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

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