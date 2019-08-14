MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler
14.08.2019 - 16:22| DHA

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler

Düzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler

Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta meydana geldi.

Spor Sokak girişinde karşı karşıya gelen iki grup önce konuşmaya başladı. Aniden birbirlerine vurmaya çalışan iki grup arasındaki kavga yola kadar taştı. Birbirlerine tekme tokat vuran gençleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı. Vatandaşların araya girmesi ile ayrılan gençler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler
Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Dönüş trafiği başladı! TEM kilit

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdiler

Sıradaki Haber