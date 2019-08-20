Sokak ortasında vurulan kadını kocası öldürmüş!

Olay, saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Emine Nuyan, kaldırımda yürürken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 2 mermi isabet eden Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KOCASI ÖLDÜRMÜŞ

Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özkan N.'yi ilçede yakalayıp, gözaltına aldı. Emine N. ile eşi Özkan N. arasında, bir süredir anlaşmazlık olduğu öne sürüldü. Emine N.'nin yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirtildi.