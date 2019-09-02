MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSokakta gezip yaptıklarıyla şaşırttılar! İçlerinden biri ise...
02.09.2019 - 09:55| AA

Sokakta gezip yaptıklarıyla şaşırttılar! İçlerinden biri ise...

Adana'da açık cezaevinden firar eden kadın hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Sokakta gezip yaptıklarıyla şaşırttılar! İçlerinden biri ise...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kadının Osmaniye'den Yüreğir ilçesine hırsızlık için geldiği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, Akdeniz Mahallesi’nde sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadını şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelilerden Kibariye Soydam'ın (21) 6 hırsızlık suçundan 5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezasını çektiği açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Soydam, ekiplerce gözaltına alındı, suç unsuruna rastlanmayan iki kadın ise kimlik sorgularının ardından bırakıldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edilen Soydam, cezaevine gönderildi.

 

Ukrayna Başbakanı, Bakanlar Kurulu'nda scooter ile gezdiUkrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başlayan 'video mesaj' furyasına yeni Başbakan Aleksey Gonçaruk da katıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kod Adı: Ressam filmi konusu ve başrol oyuncuları

Türkiye Andorra maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Andorra maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Gönül Yazar kaç yaşında? Gönül Yazar'ın sevgilisi kimdir?

Gönül Yazar kaç yaşında? Gönül Yazar'ın sevgilisi kimdir?

Arılar genç kıza dehşeti yaşattı!

Arılar genç kıza dehşeti yaşattı!

Sıradaki Haber