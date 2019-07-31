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31.07.2019 - 17:37| DHA

Katil de kurban da çocuk! Sokak ortasında boğazından bıçaklayıp öldürdü

Diyarbakır'da, kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı Cihan Gider (11), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Katil de kurban da çocuk! Sokak ortasında boğazından bıçaklayıp öldürdü

Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi. Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.

Kadıköy’de denize düşen kadınları vatandaşlar kurtardı!İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı tırmanamayıp denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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