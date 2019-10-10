MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!
10.10.2019 - 13:32 | | İHA

Sokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuk, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı.

Sokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!

Olay 12.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 602 Sokak üzerinde yürüyen Alihan Ş. (14), 34 NC 314 plakalı araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığıldı. Alihan Ş. sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S. Ö. olduğu öğrenilen saldırgan kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alihan Ş. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen çocuğun yoğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

    Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

    Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

    En güzel cuma mesajları 2019! Yeni, kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri 11 Ekim

    En güzel cuma mesajları 2019! Yeni, kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri 11 Ekim

    Sokak köpeğini köprüye astı!

    Sokak köpeğini köprüye astı!

    Hastane önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

    Hastane önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

    Sıradaki Haber