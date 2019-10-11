Şoke eden gerçek! 100 bin kişiyi etkiledi

Kocaeli’de bankaların internet sitelerini birebir kopyalayan kişiler, ‘oltalama’ denilen yöntemle yurt genelinde 100 bin kişinin banka şifrelerini ele geçirdi. Bu şifreler ile vatandaşların banka hesaplarına giren zanlılar, yaklaşık 2 milyon TL’yi hesaplarına geçirdi. Hesaplarından para çekildiğini anlayan kişiler polise şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu yaşları 18 ile 20 arasında değişen F.A., M.İ.S., İ.B.Ş., O.Ö., Y.T., T.E., T.A. ve M.T.’yi gözaltına aldı. 8 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, taşınabilir hard disk, flaş bellek, cep telefonu, banka kartı, kredi kartı ve bir adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin haksız kazanç ile satın aldıkları değerlendirilen 2 adet lüks otomobile de el konuldu.

8 kişinin sosyal medya hesaplarında paralarla çekildikleri fotoğraflar dikkat çekti. Bir kişinin para destelerini elinde tutarken, omuzlarının üstüne de para koyup fotoğraf çektirdiği görüldü. 8 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.