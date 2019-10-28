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28.10.2019 - 09:35 | | DHA

Şoke eden savunma! İkisi kardeş, diğer ikisi karı-koca...

Konya'da, fabrikanın dışında bulunan, 2 bin lira değerindeki tahta paletlerden yaklaşık 100'ünü çalan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hırsızların, ifadelerinde, paletleri atıl olduğunu düşünüp, evde yakmak için aldıklarını söylediği öğrenildi.

Şoke eden savunma! İkisi kardeş, diğer ikisi karı-koca...

Olay, merkez Karatay ilçesinde bulunan Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Fabrikanın yanına gelen 4 kişi, 2 bin lira değerindeki tahta paletlerden yaklaşık 100'ünü hızlıca araçlarına koyup, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Sanayi sitesini çeviren ekipler, kovalamaca sonucu 4 kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı. Hırsızlık anları ise fabrikanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

2'Sİ KARDEŞ DİĞER 2'Sİ KARI KOCAYMIŞ

Ferhat Özgün (20) ve ağabeyi Poyraz Özgün (22) ile Muhammed Taştan (26) ve eşi Hasgül Taştan (29), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hırsızların, ifadelerinde, paletleri atıl olduğunu düşünüp, kışın evde yakmak için aldıklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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