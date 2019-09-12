Şoke eden yöntem! Sisteme sızmışlar...

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, örneğine az rastlanan bir yöntemle dolandırıcılık yapan şebekenin üyelerine, sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Adana ve İzmir'de 6 adrese giren ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

KARGO ŞİRKETİNİN SİSTEMİNE GİRMİŞLER

Şebeke üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, kargo şirketlerinin sistemini hackledikleri, paketi olan müşterinin kimlik bilgilerini çaldıkları tespit edildi. Müşterilere ait bilgilerle geçici kimlik belgesi çıkarttıkları saptanan şüphelilerin, kargo şubelerine giderek, kimlik sahiplerine ait çok sayıda cep telefonu, televizyon, dizüstü bilgisayarı ve ziynet eşyalarını aldıkları belirlendi.

AÇTIKLARI İNTERNET SİTESİNDE DE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, kargodan aldıkları cep telefonu ve diğer elektronik eşyayı satmak için site kurdukları ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışmada dolandırıcıların, site üzerinden alışveriş yapan müşterilerin paralarını aldıkları, ancak ürünleri teslim etmedikleri de saptandı. Ayrıca şüphelilerin kurdukları internet sitesinde sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri üyeleri de dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini ise para karşılığı sattıkları belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.