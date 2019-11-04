Åžoku atlatamadÄ±! EÅŸinin ayakkabÄ±sÄ±yla hastaneye koÅŸtu

Kaza, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda, TacÄ±n Mahallesi'nde Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi yakÄ±nÄ±nda meydana geldi. Adem Ã‡Ä±narÂ (35), hastalanan komÅŸusuÂ DurmuÅŸ YÃ¼ce (50), eÅŸiÂ Zeynep YÃ¼ce (50) veÂ kÄ±zÄ±Â Hilal YÃ¼ce'yi (21) hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Muayene olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸlemleri tamamlananÂ DurmuÅŸ YÃ¼ce, ailesi ve Adem Ã‡Ä±nar, eve dÃ¶nmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±.Â Adem Ã‡Ä±nar yÃ¶netimindeki 68 FK 166 plakalÄ± otomobil, kavÅŸakta,Â Hanifi Aksoy'un (56) kullandÄ±ÄŸÄ± 68 EL 396 plakalÄ± kamyonla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, Adem Ã‡Ä±nar,Â Zeynep YÃ¼ce ve Hilal YÃ¼ce yaralandÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. OtomobildeÂ sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±lardan Adem Ã‡Ä±nar ve Zeynep YÃ¼ce, itfaiyenin mÃ¼dahalesiyle Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ilk mÃ¼dahaleleri yapÄ±lan yaralÄ±lar,Â Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DurmuÅŸ YÃ¼ce iseÂ kazanÄ±n ÅŸokuyla eÅŸi Zeynep YÃ¼ce'nin ayaÄŸÄ±ndan fÄ±rlayan ayakkabÄ±yÄ± eline alÄ±p, hastaneye geldi. GÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde kazayÄ± anlatan DurmuÅŸ YÃ¼ce, evlerine dÃ¶nmek Ã¼zere olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.