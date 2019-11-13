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13.11.2019 - 17:48 | | AA

SOLOTÜRK ekibi lösemili çocukları ağırladı

SOLOTÜRK ekibi, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında tedavi gören çocukları, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında ağırladı.

SOLOTÜRK ekibi lösemili çocukları ağırladı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, beyaz maskeli çocukların SOLOTÜRK ekibiyle 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Nizamiyesi'nde ve savaş uçaklarının önünde asker selamı verdikleri fotoğraflar yer aldı.

Ekibin, Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" diyerek lösemili çocukları ağırladığı belirtilen paylaşımda, "Çocuklarımız da kahraman Mehmetçiğimize selam göndererek, anlamlı ve güzel bir gün geçirdiler." ifadelerine yer verildi.

SOLOTÜRK ekibi lösemili çocukları ağırladı

SOLOTÜRK ekibi lösemili çocukları ağırladı

SOLOTÜRK ekibi lösemili çocukları ağırladı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliğiTrabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda inşa edilen 13 kaçak yapının yıkımı için ekipler, jandarma ve iş makineleriyle bölgeye geldi. Yıkıma tepki gösteren yapı sahipleri ile görevliler arasında gerginlik çıktı. Ev sahipleri, yapılarının çatısında oturarak, yıkımı engellemeye çalıştı.
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