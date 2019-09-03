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03.09.2019 - 14:27| DHA

Somali'de patlamada yaralanan Hamda, kurtarılamadı

Somali'de ailesiyle yaşadığı evde meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra tedavisi için Antalya'ya getirilen Hamda Abdullahi Mohamed (15), yaşamını yitirdi.

Somali'de patlamada yaralanan Hamda, kurtarılamadı

Somali'nin kuzey bölgesinde geçen temmuz ayında bir evde meydana gelen patlamada Hamda Abdullahi Mohamed yaralandı. İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan Hamda Abdullahi Mohamed'in vücudunun büyük kısmının yandığı belirlendi. İlk tedavisi ülkesinde yapılan genç kız, ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Hamda Abdullahi Mohamed, bir dizi ameliyat geçirdi. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tutulan Mohamed, dün gece yaşamını yitirdi.

ANNE: KIZIM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLÜP GİTTİ

Genç kızın cenazesi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. Morg kapısında otopsinin tamamlanmasını bekleyen anne İstahil İsmail Ahmet, "Kızım gözümün önünde ölüp gitti. Hiçbir şey yapamadım" diyerek gözyaşı döktü.

Somalide patlamada yaralanan Hamda, kurtarılamadı

 

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