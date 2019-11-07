Somer Sivrioğlu kimdir kaç yaşında? Somer Şef biyografisi

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de şefler arasında yer alıyor. Akademik kariyer için gittiği Avustralya'da şeflik kariyeri başlayan Somer Sivrioğlu bu sürenin ardından birçok restoran zincirinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Sdyney'de menüsünde birçok Türk lezzetinin de yer aldığı bir Restorantı bulunan Somer Sivrioğlu aynı zamanda Türk Mutfağını sevdirmek içinde bir kitap yazdı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü