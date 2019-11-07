MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSomer Sivrioğlu kimdir kaç yaşında? Somer Şef biyografisi
07.11.2019 - 11:21 |

Somer Sivrioğlu kimdir kaç yaşında? Somer Şef biyografisi

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de şefler arasında yer alan Somer Sivrioğlu 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Akademik kariyer için gittiği Avustralya'da şeflik kariyeri başlayan Somer Sivrioğlu, birçok restoran zincirinde yöneticilik yaptı. İşte MasterChef Türkiye şeflerinden Somer Sivrioğlu hakkında merak edilenler...

Somer Sivrioğlu kimdir kaç yaşında? Somer Şef biyografisi

Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de şefler arasında yer alıyor. Akademik kariyer için gittiği Avustralya'da şeflik kariyeri başlayan Somer Sivrioğlu bu sürenin ardından birçok restoran zincirinde yöneticilik görevlerinde bulundu. Sdyney'de menüsünde birçok Türk lezzetinin de yer aldığı bir Restorantı bulunan Somer Sivrioğlu aynı zamanda Türk Mutfağını sevdirmek içinde bir kitap yazdı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar! İntihar etti

Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

Kayıp kadını en son gören o! İki kadın cinayetinin sanığı için flaş karar

Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

Valilik uyarmıştı! İstanbul'da hala tabelalar Arapça

İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

İki kadın dehşeti yaşattı! Morluk ve sıyrıklar...

Sıradaki Haber