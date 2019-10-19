Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

Bir türlü önüne geçilemeyen hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının karnesini çıkartan Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’de son 6 yılda 20 bin 706 sağlık çalışanı fiziki saldırıya uğradı. Sadece 2013-2017 yılları arasında her saat başı bir doktor şiddete maruz kalırken, sağlık çalışanlarının yüzde 72.6’sının sağlık sektöründe çalıştıkları süre boyunca en az bir kez olmak üzere şiddete maruz kaldığını tespit ettik. Sağlık çalışanlarının yüzde 72.4’ü de son 12 ay içerisinde şiddete uğrarken, yüzde 47.8’i şiddet olayına şahit oldu. İş yaşamı boyunca şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yüzde 15.8’i fiziksel şiddete, yüzde 98.5’i sözel şiddete, yüzde 24’ü zorbalık ve psikolojik tacize, yüzde 6.1’i de cinsel tacize uğradı.”

Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının durdururlmaması durumunda sağlık hizmetlerinin tehlikeye gireceğini ve halk sağlığına yönelik hizmetlerin aksama riski altında olduğu uyarısını yapan Demir, “Artık vatandaş hekime tedavi olmaya değil taleplerini yerine getirtmeye gidiyor. Kendi isteği tıbben veya kamu düzeni açısından uygun olmasa da yerine gelmeyince şiddete başvuruyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda müdahil olması şart” diye konuştu.

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Demir, yaşanan son olaylara ilişkin de şunları kaydetti: “Dişi ağrıyan kadın diş hekimi yerine aile sağlığı merkezine gidiyor. Tedavisini de planlamış kendisi. Bir antibiyotik yaz diyor. Hekim, hekimliğinin sınırlarını aşmıyor, tehditle reçete yazdırılmasına imkan vermiyor. Hastanın diş hekimine sevkini yapıyor. Kafasına koyduğu tedaviyi alamayan hasta hekimi darp ediyor odasını dağıtıyor. Acil serviste, doktor sara nöbeti geçiren hastaya müdahale ediyor. O sırada boynunun ağrıdığını iddia eden iki polis gelip araya giriyor. Öncelik istiyorlar, hekime saldırıyorlar. Sağlık ve İçişleri Bakanlığı sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı özel yaptırım ve tedbirler almalı.”