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13.10.2019 - 16:42 |

Son anda boynundaki ipten kurtarıldı!

Burdur'da yol kenarındaki çamlık alanda kendisini asmak isteyen bir kişi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ip kesilerek kurtarıldı.

Son anda boynundaki ipten kurtarıldı!

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Nato Mahallesi Antalya yol kenarındaki çamlık alanda bir kişi kendini çam ağacına asmak istedi. Çevredeki vatandaşların çamlık içinde kimliği belirsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede çamlık alanı tarayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çam ağacına iple kendini asan Halil Ç.'yi (37) ipten kurtardı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ailevi sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulunan Halil Ç.’ye ilk müdahaleyi yaparak, şahsı Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

 

 

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