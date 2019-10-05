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05.10.2019 - 20:32 | | DHA

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

İstanbul'da 4 katlı metruk binanın dış duvarlarında çökme meydana geldi.

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu’ndaki 4 katlı metruk binanın dış duvarlarının bir bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı yaya ve araç girişine kapatırken, itfaiye ekipleri de çöken bölümde herhangi bir canlı olup olmadığını araştırdı. Yıkıntılar arasında yavru kediler olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile 5 yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan kediler, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Belediye ekipleri, binanın çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Son anda kurtuldu, yaşananları anlattı

SON ANDA KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Metruk bir binadaki göçükten son anda kurtulan adam, yaşadıklarını anlattı. Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazında yaşayan Halil Durmaz, evinin yan tarafında yavrulayan kedileri beslemek için evinden çıktı. Durmaz, yavru kedilere süt verip evine üstünü değiştirmeye gitti. İddiaya göre Durmaz, evine tam girdiği sırada dışarıda büyük bir gürültü koptu. Durmaz dışarıya baktığında, kedilerin bulunduğu bahçeye yan binanın duvarının göçtüğünü gördü. Yaşadıklarını anlatan Halil Durmaz, “Bina yıkılırken evdeydim. Hayvanları çok seviyorum. Bir kedi 5 tane 6 tane yavru yavrulamış. Bahçede hayvan yavrularını büyütüyor. Hayvanlara süt aldım verdim. İçeriye girdim atletimi çıkardım, gürültü koptu. Yan binada oturan bir arkadaş da motorunu almaya girdi ama oda çabuk çıkmış. Arkasından bu bina gürül diye uçtu" ifadelerini kullandı.

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